{"_id":"6a912419275664e4ec0862da","slug":"video-22-passengers-injured-as-truck-hits-pickup-on-southern-bypass-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दक्षिणी बाइपास पर ट्रक ने पिकअप में मारी टक्कर, 22 यात्री घायल; मची चीख-पुकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र के दक्षिणी बाइपास स्थित मंगूरा कट के पास बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार की मध्यरात्रि 2 बजे मिट्टी से भरे डंपरों की लापरवाही ने बड़ा सड़क हादसा हो गया ।हायवे पर कीठम की तरफ से मिट्टी लेकर आ रहे डंपर को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरी पिकअप के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान मथुरा की तरफ से तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप मे बैठे करीब दो दर्जन यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद हायवे पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया टक्कर मारकर ट्रक और मिट्टी भरे डंफर मौका देख भाग गये।

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