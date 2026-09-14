VIDEO: मरीजों की जान बचाने के लिए 115 ने किया रक्तदान

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आगरा में जी-ब्लॉक सुधार समिति की ओर से कमला नगर में लगे शिविर में 115 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के लिए युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह दिखा। कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, मधुमेह समेत कई तरह की जांचें भी निशुल्क हुईं। समिति के अध्यक्ष राजीव वर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष चोपड़ा और उपाध्यक्ष अमिताभ गुप्ता ने सभी को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न दिए। शिविर में सुमित गुप्ता, अनुज जैन, द्रोणपाल सिंह, अनुपम सक्सेना, रंजना गुप्ता, शानू वर्मा, राधिका चोपड़ा का योगदान रहा।

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