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VIDEO: आगरा में एएनटीएफ का बड़ा एक्शन! 104 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार; दो आरोपी फरार

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 01:44 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 01:44 PM IST







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आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में कानपुर एएनटीएफ यूनिट ने कार्रवाई कर 104.17 किलो गांजा बरामद किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि गांजा शारदा यूनिवर्सिटी के पास सप्लाई करने की तैयारी थी, जबकि स्विफ्ट कार सवार दो आरोपी मौके से फरार हो गए। ... और पढ़ें

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