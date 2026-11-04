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धनतेरस पर क्या खरीदने से घर में बरसेगी लक्ष्मी की कृपा? 6 नवंबर को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज

Ankesh Dogra

Updated Wed, 04 Nov 2026 02:33 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 02:33 PM IST







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धनतेरस का पर्व इस वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सोना, चांदी, पीतल के बर्तन और नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। पर्व को लेकर शिमला के बाजारों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। ... और पढ़ें

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