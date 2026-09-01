वीडियो: गेयटी में कैदियों के बनाए फर्नीचर, हाथों से तैयार कपड़े और बेकरी उत्पाद बने पसंद

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शिमला के एतिहासिक गेयटी थियेटर कैदियों के हाथों से बनाए उत्पादों से सजा हुआ है। हाॅल में कैदियों के बनाए फर्नीचर, हाथों से तैयार कपड़े और बेकरी उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। यह उत्पाद कंडा जेल के 60 कैदियों ने बनाए हैं। हॉल में प्रदर्शित इन उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं कौशल को दर्शाया गया है। इन उत्पादों में से हस्तनिर्मित कपड़े और ऊन से तैयार क्रोशिया उत्पादों को शामिल किया गया है। इनमें सजावटी सामान और कपड़े शामिल हैं।

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