फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   demands of pensioners

Shimla News: आरबीआई पेंशनर्स की तर्ज पर पेंशन में संशोधन की मांग

Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
demands of pensioners
पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन शिमला सर्किल की हुई आमसभा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन (एआईपीएनबीपीए) के शिमला सर्किल की शनिवार को राजधानी में आमसभा हुई। इसमें पेंशनर्स ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी लंबित मांगों पर चर्चा की।

एआईपीएनबीओए/एआईबीपीएआरसी से संबद्ध इस संगठन के शिमला सर्कल की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने की। बैंक से सेवानिवृत्त पेंशनर्स ने मुख्य रूप से आरबीआई पेंशनर्स की तर्ज पर बैंक पेंशन में संशोधन/अपडेट किए जाने, विशेष भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल करने, आईबीए समूह चिकित्सा बीमा योजना के प्रीमियम पर पेंशनर्स को पूरी सब्सिडी दिए जाने, पेंशनर्स एसोसिएशनों को आईबीए/भारत सरकार के साथ वार्ता करने का अधिकार दिए जाने और पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने की मांग की। इसके अलावा पेंशनर्स ने निजी क्षेत्र के बैंकों से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन से वंचित रह गए कर्मचारियों को पेंशन का एक और विकल्प देने और वेलफेयर फंड का आवंटन ऑपरेटिंग लाभ का तीन प्रतिशत किए जाने की मांग भी उठाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंक पेंशनर्स और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाने के लिए एकजुटता के साथ केंद्र सरकार के समक्ष मांगें रखने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में एसोसिएशन के महासचिव रामेश्वर दत्त, उपाध्यक्ष आईएस नेगी, उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा और अध्यक्ष प्रदीप धीमान सहित पीएनबी हिमाचल प्रदेश जोन के सोलन, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला सर्किलों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed