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वीडियो: शोघी में सड़क निर्माण के कारण लग रहा जाम, स्थानीय लोग व सैलानी परेशान

Krishan Singh

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:58 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:58 PM IST







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शोघी में सड़क निर्माण के कारण प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों की कतारें तारा देवी तक पहुंच रही हैं। इससे स्थानीय लोगों व सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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