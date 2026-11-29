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वीडियो: छैला-सैंज छात्र कल्याण संघ के सांस्कृतिक कार्यक्रम में चोल्टू नृत्य की शानदार प्रस्तुति

Krishan Singh

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:25 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:25 PM IST







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शिमला के गेयटी थियेटर में छैला-सैंज छात्र कल्याण संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डोम देवता मातली चोल्टू नृत्य दल के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। कलाकारों ने चोल्टू नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। ... और पढ़ें

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