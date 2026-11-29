पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में माैसम करवट बदलने वाला है। राज्य में बारिश-बर्फबारी की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक बनाने जा रही है। इसके तहत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर उप पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं वाले पंजीकरण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। उधर, शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शोघी में एक बस से 14 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मामले में युवक-युवती को गिरफ्तार किया गया है। उधर, उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई में रविवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। हाटी समुदाय को हाईकोर्ट से मिली राहत पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने खास अंदाज में बधाई दी। जिला कारागार हमीरपुर में बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक विचाराधीन बंदी के आगे के दो दांत टूट गए। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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