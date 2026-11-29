हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, तेज, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक बनाने जा रही है। इसके तहत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर उप पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं वाले पंजीकरण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत इस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के उप पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक ही छत के नीचे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा पंजीकरण सेवाओं को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाना है। प्रस्तावित पंजीकरण सेवा केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों की सुविधा, सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रक्रियागत विलंब को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस आधुनिकीकरण से लोगों को बेहतर प्रतीक्षालय, समर्पित सहायता डेस्क, व्यवस्थित कतार व्यवस्था, डिजिटल आधारभूत ढांचा और संपत्ति पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आरामदायक वातावरण उपलब्ध होगा। डीआईएलआरएमपी 3.0 के तहत चयनित अधिक कार्यभार वाले पंजीकरण कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए प्रति उप पंजीयक कार्यालय 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

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