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शिमला में छाए बादल, बारिश और गरज-चमक के आसार; मौसम हुआ ठंडा
राजधानी शिमला में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम में बदलाव के बीच बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के भी आसार हैं।
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शिमला में आज अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बादल छाए रहने और बारिश की संभावना के बीच मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है।
आज दिन के दौरान कुछ समय के लिए बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। दोपहर में आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम के बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।
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