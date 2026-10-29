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हिमाचल: शिमला के फागू में कार से नौ ग्राम चिट्टा बरामद, ठियोग के दो युवक गिरफ्तार

Thu, 29 Oct 2026 01:57 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 29 Oct 2026 01:57 PM IST
सार

शिमला जिले के फागू में ठियोग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। कार में बैठे ठियोग क्षेत्र के 27 और 26 वर्षीय दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

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fagu shimla car heroin seizure two arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठियोग पुलिस ने फागू में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से एक कार की तलाशी के दौरान करीब 9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों युवक फागू कंट्रोल रूम के पास खड़ी कार में बैठे थे।

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गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 29 अक्टूबर को ठियोग पुलिस थाना की डिटेक्शन सेल टीम को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने फागू कंट्रोल रूम के पास खड़ी एक कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में मौजूद सचिन वर्मा (27) और निखिल ठाकुर (26), दोनों निवासी ठियोग क्षेत्र, जिला शिमला, के कब्जे से करीब 9 ग्राम चिट्टा बरामद होने की बात सामने आई।
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एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मादक पदार्थों से संबंधित एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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पुलिस कर रही आगामी जांच
पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। बरामद मादक पदार्थ से संबंधित परिस्थितियों और मामले में अन्य संभावित कड़ियों का पता जांच के दौरान लगाया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत होगा।

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