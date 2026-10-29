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सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पीएनबी ने शिमला में लगाया रक्तदान शिविर
सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ओर से रिज मैदान पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस पहल के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया।
शिविर में कमला नेहरू अस्पताल के रक्त बैंक की टीम मौजूद रही। टीम ने रक्तदाताओं से रक्त एकत्र किया। आयोजन के दौरान लोगों को रक्तदान के महत्व और जरूरतमंद मरीजों के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई।
पीएनबी की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत आयोजित इस शिविर में सामाजिक भागीदारी और जनजागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करना भी इस आयोजन का उद्देश्य रहा।
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