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शिमला में खिली धूप, साफ मौसम ने दी राहत; दिन में 26 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

Ankesh Dogra

Updated Fri, 02 Oct 2026 01:10 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 01:10 PM IST







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शिमला में शुक्रवार सुबह मौसम साफ रहा और धूप खिली हुई है। साफ आसमान के बीच शहर में मौसम सुहावना बना हुआ है। उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज शिमला में अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना करीब 2 प्रतिशत बताई गई है। ... और पढ़ें

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