हिमाचल: पांच अक्तूबर से बदलेगा मौसम, छह और आठ को कई जगह बारिश-बर्फबारी; इन जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। राज्य में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 अक्तूबर को जारी राज्य दैनिक मौसम बुलेटिन में अगले कई दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है।

विज्ञापन







बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बिलासपुर के बिजाही में 8.2 मिलीमीटर और किन्नौर के नाथपा में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में कहीं भी हिमपात, गरज-चमक, तेज हवाएं, ओलावृष्टि या कोहरे की स्थिति दर्ज नहीं हुई।



5 अक्तूबर से बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्तूबर को राज्य में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 6 और 8 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।



विज्ञापन

विज्ञापन

जिलावार पूर्वानुमान में भी 6 अक्तूबर को कई जिलों में बारिश के संकेत दिए गए हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं किन्नौर और लाहौल-स्पीति में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।



इन जिलों में आंधी और बिजली चमकने की संभावना

मौसम विभाग ने 6 अक्तूबर के लिए ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

विज्ञापन

विभाग की सलाह के अनुसार आंधी-बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने तथा बागवानी और खेतों में तैयार फसल को सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है।



तापमान में अगले दिनों में हो सकती है बढ़ोतरी

मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

2 अक्तूबर के बुलेटिन के अनुसार राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा।



3-4 अक्तूबर तक मौसम रहेगा काफी हद तक शुष्क

अगले कुछ दिनों के पूर्वानुमान में मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 2 से 4 अक्तूबर तक मुख्य रूप से शुष्क मौसम का संकेत है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

यानी फिलहाल हिमाचल में मौसम अपेक्षाकृत साफ और शुष्क रह सकता है, लेकिन 5 अक्तूबर से मौसम करवट ले सकता है। खासकर 6 अक्तूबर के आसपास कई जिलों में बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है।

जिलावार मौसम का हाल

जिला 5 अक्तूबर तक 6 अक्तूबर ऊना मुख्यतः शुष्क कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बिलासपुर शुष्क कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हमीरपुर शुष्क कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश चंबा शुष्क कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश कांगड़ा शुष्क/एक-दो स्थानों पर बारिश कुछ स्थानों पर बारिश कुल्लू शुष्क कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश मंडी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश कुछ स्थानों पर बारिश शिमला एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश सोलन एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश कुछ स्थानों पर बारिश सिरमौर शुष्क कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश किन्नौर शुष्क एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी लाहौल-स्पीति शुष्क एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी