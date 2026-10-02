हिमाचल: पांच अक्तूबर से बदलेगा मौसम, छह और आठ को कई जगह बारिश-बर्फबारी; इन जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के बाद बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के 2 अक्तूबर के बुलेटिन के अनुसार 5 अक्तूबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी, जबकि 6 और 8 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं। वहीं, 6 अक्तूबर को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर के एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। राज्य में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 अक्तूबर को जारी राज्य दैनिक मौसम बुलेटिन में अगले कई दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है।
5 अक्तूबर से बारिश का दौर
मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्तूबर को राज्य में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 6 और 8 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
इन जिलों में आंधी और बिजली चमकने की संभावना
मौसम विभाग ने 6 अक्तूबर के लिए ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।
तापमान में अगले दिनों में हो सकती है बढ़ोतरी
मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
3-4 अक्तूबर तक मौसम रहेगा काफी हद तक शुष्क
अगले कुछ दिनों के पूर्वानुमान में मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 2 से 4 अक्तूबर तक मुख्य रूप से शुष्क मौसम का संकेत है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
|जिला
|5 अक्तूबर तक
|6 अक्तूबर
|ऊना
|मुख्यतः शुष्क
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|बिलासपुर
|शुष्क
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|हमीरपुर
|शुष्क
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|चंबा
|शुष्क
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|कांगड़ा
|शुष्क/एक-दो स्थानों पर बारिश
|कुछ स्थानों पर बारिश
|कुल्लू
|शुष्क
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|मंडी
|एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश
|कुछ स्थानों पर बारिश
|शिमला
|एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|सोलन
|एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश
|कुछ स्थानों पर बारिश
|सिरमौर
|शुष्क
|कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश
|किन्नौर
|शुष्क
|एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी
|लाहौल-स्पीति
|शुष्क
|एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी
आंधी और बिजली की संभावना वाले क्षेत्रों में विभाग ने खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने, बागवानी वाली फसलों को सहारा देने और काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। खेत में रखी फसल को तिरपाल से ढककर सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। मौसम विभाग के इस बुलेटिन के अनुसार फिलहाल किसी बड़े व्यापक मौसम अलर्ट की स्थिति नहीं है, लेकिन 5 अक्तूबर के बाद बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधि बढ़ सकती है।
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