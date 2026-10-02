शिमला में गांधी-शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि, रिज मैदान पर राज्यपाल समेत नेताओं ने किया नमन

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शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत अन्य लोगों ने दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी। रिज मैदान और स्कैंडल प्वाइंट पर स्थापित प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में गांधी और शास्त्री के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

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