हिमाचल: शिमला के जुब्बल के धार गांव में देर रात भड़की भीषण आग, पांच घरों को निगला; रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन
संवाद न्यूज एजेंसी, (जुब्बल) शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 02 Oct 2026 10:59 AM IST
सार
शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र के धार गांव में देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने तेजी से फैलते हुए पांच घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के साथ दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग को आसपास के अन्य मकानों तक पहुंचने से रोकने के लिए काफी देर तक प्रयास किए गए। रातभर चले अभियान के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। अग्निकांड में हुए नुकसान और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
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विस्तार
शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में देर रात एक बड़े अग्निकांड से लोगों में दहशत फैल गई। धार गांव में अचानक लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने स्तर पर भी बचाव कार्य में जुट गए। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई मकान इसकी चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पांच घर आग की चपेट में आकर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
रात में आग लगने से मचा हड़कंप
घटना रात के समय हुई, इसलिए आग पर नियंत्रण पाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में जैसे ही लोगों को आग लगने का पता चला, उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और आग को दूसरे मकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई। संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
दूसरे घरों तक आग पहुंचने से रोकना बना बड़ी चुनौती
धार गांव में मकानों के आसपास आग के फैलने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आग को आगे बढ़ने से रोकना थी। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लंबे समय तक चले अभियान के बाद आग को नियंत्रित करने में सफलता मिली। एसडीएम जुब्बल गुरमीत नेगी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है।
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रात में आग लगने से मचा हड़कंप
घटना रात के समय हुई, इसलिए आग पर नियंत्रण पाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में जैसे ही लोगों को आग लगने का पता चला, उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और आग को दूसरे मकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई। संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
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दूसरे घरों तक आग पहुंचने से रोकना बना बड़ी चुनौती
धार गांव में मकानों के आसपास आग के फैलने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आग को आगे बढ़ने से रोकना थी। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लंबे समय तक चले अभियान के बाद आग को नियंत्रित करने में सफलता मिली। एसडीएम जुब्बल गुरमीत नेगी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है।
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पांच घरों को नुकसान, आकलन जारी
अग्निकांड में पांच घरों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। आग से मकानों और उनमें रखे सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसका पूरा आकलन संबंधित विभाग की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वास्तविक वजह सामने नहीं आई है। प्रशासन और संबंधित विभाग घटना के कारणों तथा नुकसान की जानकारी जुटाने में लगे हैं।
ग्रामीणों ने भी संभाला मोर्चा
आग की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले और उनके साथ ग्रामीणों ने भी आग को फैलने से रोकने में सहयोग किया। रात के समय हुई इस घटना ने पूरे गांव में चिंता का माहौल पैदा कर दिया। राहत की बात यह रही कि आग को आसपास के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया। आग की इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर जांच और सर्वेक्षण के बाद स्पष्ट होगी।
अग्निकांड में पांच घरों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। आग से मकानों और उनमें रखे सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसका पूरा आकलन संबंधित विभाग की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की वास्तविक वजह सामने नहीं आई है। प्रशासन और संबंधित विभाग घटना के कारणों तथा नुकसान की जानकारी जुटाने में लगे हैं।
ग्रामीणों ने भी संभाला मोर्चा
आग की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले और उनके साथ ग्रामीणों ने भी आग को फैलने से रोकने में सहयोग किया। रात के समय हुई इस घटना ने पूरे गांव में चिंता का माहौल पैदा कर दिया। राहत की बात यह रही कि आग को आसपास के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया। आग की इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर जांच और सर्वेक्षण के बाद स्पष्ट होगी।