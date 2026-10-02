हिमाचल: शिमला के जुब्बल के धार गांव में देर रात भड़की भीषण आग, पांच घरों को निगला; रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

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रात में आग लगने से मचा हड़कंप

घटना रात के समय हुई, इसलिए आग पर नियंत्रण पाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में जैसे ही लोगों को आग लगने का पता चला, उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और आग को दूसरे मकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई। संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। विज्ञापन







दूसरे घरों तक आग पहुंचने से रोकना बना बड़ी चुनौती

धार गांव में मकानों के आसपास आग के फैलने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आग को आगे बढ़ने से रोकना थी। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लंबे समय तक चले अभियान के बाद आग को नियंत्रित करने में सफलता मिली। एसडीएम जुब्बल गुरमीत नेगी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना रात के समय हुई, इसलिए आग पर नियंत्रण पाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में जैसे ही लोगों को आग लगने का पता चला, उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और आग को दूसरे मकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस को भी सूचना दी गई। संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।धार गांव में मकानों के आसपास आग के फैलने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती आग को आगे बढ़ने से रोकना थी। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लंबे समय तक चले अभियान के बाद आग को नियंत्रित करने में सफलता मिली। एसडीएम जुब्बल गुरमीत नेगी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है।

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शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में देर रात एक बड़े अग्निकांड से लोगों में दहशत फैल गई। धार गांव में अचानक लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने स्तर पर भी बचाव कार्य में जुट गए। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई मकान इसकी चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पांच घर आग की चपेट में आकर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।