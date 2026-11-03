{"_id":"6ae9a30ea5348c1ad7051734","slug":"video-shimla-ridge-ground-self-help-group-diwali-stalls-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली से पहले शिमला के रिज मैदान पर सजे सात स्टॉल, स्वयं सहायता समूहों को मिली मंजूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली से पहले ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री के लिए स्टॉल लगाने की मंजूरी दी गई है। नगर निगम की ओर से मिली अनुमति के बाद रिज मैदान पर कुल सात स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में महिलाओं के हाथों से तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद शामिल किए गए हैं। इस पहल के जरिए स्वयं सहायता समूहों को अपने हुनर और उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। रिज मैदान पर लगाई गई यह प्रदर्शनी 7 नवंबर तक चलेगी। दिवाली से पहले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यहां महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद देखने और खरीदने का मौका मिलेगा।

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