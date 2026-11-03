{"_id":"6ae99b8de2035dcacc0e06f2","slug":"himachal-weather-forecast-dry-weather-no-alert-november-9-2026-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल मौसम: नौ नवंबर तक साफ रहेगा आसमान, बारिश-बर्फबारी का कोई अलर्ट नहीं; कुकुमसेरी सबसे ठंडा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 9 नवंबर तक बारिश या बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान नहीं है। प्रदेश के सभी 12 जिलों में फिलहाल किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 3 से 9 नवंबर तक मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। इस दौरान बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग ने आगामी सात दिनों के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की है। ऊना से लेकर लाहौल-स्पीति तक सभी 12 जिलों में 3 से 9 नवंबर तक कोई चेतावनी नहीं रहेगी। विज्ञापन

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अगले सात दिन तीनों क्षेत्रों में रहेगा शुष्क मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 3 से 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने की संभावना है।

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तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस 2 से 9 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 से 17 डिग्री और मैदानी व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 12 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 11 से 17 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 18 से 28 डिग्री और मैदानी व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

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कुकुमसेरी सबसे ठंडा, ऊना में सबसे ज्यादा तापमान

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन क्षेत्रों में दर्ज हुई हल्की बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। सांगला में 2.4 मिलीमीटर, कल्पा में 1.6 मिलीमीटर, रामपुर में 1.5 मिलीमीटर और मनाली में 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुंदरनगर और मंडी में हल्का कोहरा भी दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश में कहीं भी हिमपात, ओलावृष्टि, गरज-चमक या तेज हवाओं की सूचना नहीं है।