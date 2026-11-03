कार्रवाई: दिल्ली कार्यक्रम में गैरहाजिरी पड़ी भारी, हिमाचल युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारी निलंबित

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए 13 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के नेतृत्व ने इन पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन

इस संबंध में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव (संगठन) आर्यन चौहान ने 2 नवंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली कार्यक्रम में अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई है।निलंबित किए गए पदाधिकारियों में दो प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष, आठ महासचिव और तीन सचिव शामिल हैं।क्रमांक नाम पद1 अमला कश्यप प्रदेश उपाध्यक्ष2 अनु कुमारी मराठा प्रदेश उपाध्यक्ष3 साहिल ठाकुर प्रदेश महासचिव4 अजय ठाकुर प्रदेश महासचिव5 रविंद्र राव प्रदेश महासचिव6 सचिन ठाकुर प्रदेश महासचिव7 मनोज कुमार प्रदेश महासचिव8 पूजा ठाकुर प्रदेश महासचिव9 तजेंद्र कुमार प्रदेश महासचिव10 अंकुर शर्मा प्रदेश महासचिव11 यशपाल प्रदेश सचिव12 अर्जुन सिंह प्रदेश सचिव13 बलदेव सिंटियान प्रदेश सचिव