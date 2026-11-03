कार्रवाई: दिल्ली कार्यक्रम में गैरहाजिरी पड़ी भारी, हिमाचल युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारी निलंबित
हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने अपने 13 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। संगठन की ओर से जारी आदेश में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने को कार्रवाई का कारण बताया गया है। निलंबन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए 13 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के नेतृत्व ने इन पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव (संगठन) आर्यन चौहान ने 2 नवंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली कार्यक्रम में अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई है।
इन 13 पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई
निलंबित किए गए पदाधिकारियों में दो प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष, आठ महासचिव और तीन सचिव शामिल हैं।
क्रमांक नाम पद
1 अमला कश्यप प्रदेश उपाध्यक्ष
2 अनु कुमारी मराठा प्रदेश उपाध्यक्ष
3 साहिल ठाकुर प्रदेश महासचिव
4 अजय ठाकुर प्रदेश महासचिव
5 रविंद्र राव प्रदेश महासचिव
6 सचिन ठाकुर प्रदेश महासचिव
7 मनोज कुमार प्रदेश महासचिव
8 पूजा ठाकुर प्रदेश महासचिव
9 तजेंद्र कुमार प्रदेश महासचिव
10 अंकुर शर्मा प्रदेश महासचिव
11 यशपाल प्रदेश सचिव
12 अर्जुन सिंह प्रदेश सचिव
13 बलदेव सिंटियान प्रदेश सचिव
आदेश की प्रतिलिपि भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा, IYC सचिव एवं सह-प्रभारी ज्योतिष एचएम, प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री को भी भेजी गई है। निलंबन आदेश पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव (संगठन) आर्यन चौहान के हस्ताक्षर हैं। फिलहाल आदेश में निलंबन की अवधि अगले निर्देश तक निर्धारित की गई है।