हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक एवं सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद रामपुर क्षेत्र में शोक का माहौल है। उधर, हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सन्नी शुक्ला ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के बाद 17 जिलों के प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे देश में अराजकता फैलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भीड़तंत्र को हावी करना चाहते हैं। कुल्लू-आनी वाया शुश मार्ग पर खनेर गांव के पास अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस आ गई। वहीं दिल्ली में आयोजित रैली से अनुपस्थित रहने पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

विज्ञापन