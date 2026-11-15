{"_id":"6af95d97d1de569ddf0900a9","slug":"video-shimla-lower-bazaar-road-encroachment-shops-restrictions-ineffective-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पाबंदी बेअसर, शिमला के लोअर बाजार की सड़क पर फिर सज गईं दुकानें, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के लोअर बाजार में सड़क पर दुकानें सजाने पर लगाई गई पाबंदी बेअसर साबित हो रही है। नगर निगम और प्रशासन की सख्ती के बावजूद दुकानदार सड़कों पर सामान सजाकर कारोबार कर रहे हैं। रविवार को भी लोअर बाजार में दर्जनों दुकानें सड़क पर सजी नजर आईं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सड़क तक सामान फैला रखा था, जिससे बाजार में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि बाजार में सड़क पर दुकानें सजाने पर पाबंदी होने के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। रविवार को खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे लोगों को दुकानों के बाहर रखे सामान के बीच से होकर गुजरना पड़ा। सड़क पर सामान फैलने के कारण पैदल चलने के लिए उपलब्ध जगह भी काफी कम हो गई। इससे बाजार में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और राहगीरों को कई जगहों पर असुविधा झेलनी पड़ी। नगर निगम की ओर से शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटाने और सड़क पर सामान सजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद लोअर बाजार की मौजूदा तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय बाजार में सड़क तक फैला सामान पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस व्यवस्था को सुधारने के लिए नियमित कार्रवाई करता है या सड़क पर दुकानें सजाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है।

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