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हिमाचल: पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नारकंडा व किन्नौर में हिमपात से लौटी सर्दियों की रौनक, देखें वीडियो

Sun, 15 Nov 2026 11:27 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 15 Nov 2026 11:27 AM IST
सार

हिमाचल की वादियों में रविवार सुबह मौसम ने सर्दियों की दस्तक को और मजबूत कर दिया। नारकंडा और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू होने से पहाड़ सफेद चादर में ढकने लगे, जबकि रामपुर बुशहर में बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी। 

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रविवार सुबह नारकंडा में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में रविवार सुबह मौसम ने ऐसा रंग बदला कि सर्दियों की आहट एक बार फिर साफ महसूस होने लगी। शिमला जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा से लेकर किन्नौर के ऊंचे पहाड़ों तक बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुककर हिमपात होता रहा। दूसरी ओर रामपुर बुशहर और आसपास के निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को ठंडा कर दिया। बादलों की आवाजाही और बारिश की बूंदों के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान गिरने से सर्दी का असर बढ़ गया है।

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नारकंडा की पहाड़ियों पर बर्फबारी से बदला नजारा
रविवार सुबह नारकंडा में हिमपात शुरू होते ही पहाड़ों का नजारा बदलने लगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरती बर्फ ने पहाड़ियों को सफेद रंग में रंगना शुरू कर दिया। किन्नौर के ऊपरी इलाकों में भी सुबह से रुक-रुककर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही क्षेत्र में ठंड का असर बढ़ गया है। पहाड़ों पर मौसम के इस बदलाव ने सर्दियों के आगमन का एहसास और गहरा कर दिया है। नारकंडा और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद है।

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रामपुर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, वहीं रामपुर बुशहर सहित आसपास के निचले क्षेत्रों में रविवार सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। आसमान में बादल छाए रहने और बारिश की बूंदों से मौसम में ठंडक बढ़ गई। मौसम के इस बदलाव का असर सामान्य जनजीवन पर भी महसूस किया जा रहा है। सुबह के समय ठंड बढ़ने से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऊंचाई और निचले क्षेत्रों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पहाड़ बर्फ से ढक रहे हैं तो कहीं बारिश की बूंदें सर्दियों का अहसास करा रही हैं।

बारिश और बर्फबारी से किसानों-बागवानों की जगी उम्मीद
मौसम में आए इस बदलाव ने क्षेत्र के किसानों और बागवानों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसानों को अब मौसम से राहत मिलने की आस है। पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश और बर्फबारी खेती और बागवानी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से प्राकृतिक जल स्रोतों और मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ऐसे में रविवार को शुरू हुए हिमपात और बूंदाबांदी को किसान-बागवान उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।

पहाड़ों में सर्दियों की दस्तक, मौसम पर टिकी नजरें
नारकंडा और किन्नौर में हिमपात तथा रामपुर में बूंदाबांदी ने एक बार फिर हिमाचल के मौसम का मिजाज बदल दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर और निचले इलाकों में बारिश की बूंदों ने ठंड बढ़ा दी है। अब क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ किसानों और बागवानों की नजरें आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी हैं। बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है।
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