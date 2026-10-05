{"_id":"6ac394960b1dbc4a3802b63c","slug":"video-rohru-shivpal-thakur-bjp-leaders-should-look-within-before-making-statements-against-the-congress-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहड़ू: शिवपाल ठाकुर: कांग्रेस पर बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबां में झांके भाजपा नेता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहड़ू। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने करोड़ों रुपये की सौगात रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए दी है। रोहड़ू हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र बना है जहां एक साथ तीन सीबीएसई स्कूल दिए गए हैं। रोहड़ू में अब सीबीएसई स्कूलों की संख्या बढ़कर चार होगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत राेहड़ू क्षेत्र को 29 सड़कें दी गई हैं जिसके लिए 6 करोड़ रुपये का शुरूआती बजट दिया गया हैं। विभिन्न महिला मंडलों को एक एक लाख रुपये की राशि तथा भवन के लिए पांच पांच लाख रुपये दी हैं। बावजूद इसके भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह बात कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष शिवपाल ठाकुर ने रोहड़ू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। शिवपाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता केंद्र सरकार से आने वाले बजट को अपनी जागीर समझते हैं। जबकि केंद्रीय योजनाओं में हर राज्य का हक होता है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव रौनी घेदटा, उपाध्यक्ष जोगिंद्र सारटा, कोषाध्यक्ष वनीत मेहता, दिवान सहंसेट भी उपस्थित रहे।

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