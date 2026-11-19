Shimla News: चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता की ओर से बैंक में प्रस्तुत किया चेक वास्तविक बकाया देय राशि से अधिक का है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत अपराध नहीं बनता है। मामले के अनुसार ढली स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी ने शिमला निवासी कमलेश के खिलाफ 1,63,500 रुपये का चेक बाउंस होने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी का आरोप था कि आरोपी ने मार्च 2020 में 1.50 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसकी आंशिक अदायगी के लिए उसने जून 2020 में उक्त राशि का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। संवाद
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