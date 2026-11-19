{"_id":"6aff13afc39b88c2f0035a11","slug":"protest-outside-the-labour-office-over-the-failure-to-increase-daily-wages-for-workers-shimla-news-c-19-sml1002-822619-2026-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: मजदूरों की दिहाड़ी नहीं बढ़ाने पर

श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: मजदूरों की दिहाड़ी नहीं बढ़ाने पर श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

