{"_id":"6aaa2ef48d3fbf99740c01db","slug":"video-kotshera-college-hpu-inter-college-creative-competition-600-students-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: कोटशेरा कॉलेज में आज से जुटे 600 युवा कलाकार, एचपीयू की अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिता शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा में बुधवार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय समूह-1 रचनात्मकता प्रतियोगिता शुरू हो गई। तीन दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 60 से अधिक महाविद्यालयों से करीब 600 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 16 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कला, भाषा, तर्क और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ी विभिन्न स्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह कोटशेरा कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. सुनीता सिंह ने मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देने के लिए ऐसे आयोजनों के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने रखने का अवसर देती हैं। अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में विद्यार्थी 11 अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इनमें भाषण, वाद-विवाद, रंगोली, प्रश्नोत्तरी, मौके पर चित्रकला, मिट्टी से आकृति निर्माण, कार्टून, पोस्टर और कोलाज जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अलग-अलग महाविद्यालयों से आए विद्यार्थियों के बीच इन स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता, भाषा कौशल और कलात्मक प्रतिभा को सामने रखने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें विद्यार्थी अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गोपाल चौहान ने कहा कि प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी कल्पनाशीलता और विचारों को स्वतंत्र रूप से सामने रखने का अवसर देगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में प्रतियोगिता के आयोजन के लिए विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था की गई है। आयोजन सचिव डॉ. राजीव शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 60 से अधिक महाविद्यालयों से करीब 600 विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी विभिन्न रचनात्मक स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एचपीयू की अंतर-महाविद्यालय समूह-1 रचनात्मकता प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर तक कोटशेरा कॉलेज में आयोजित होगी। इस दौरान कला, भाषा, तर्क और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ी प्रतियोगिताएं होंगी। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से आए विद्यार्थियों के बीच होने वाली इन स्पर्धाओं के लिए कॉलेज में आयोजन की व्यवस्था की गई है।

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