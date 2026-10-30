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शिमला: करवाचौथ के बाद ऐतिहासिक रिज मैदान का नजारा, जगह-जगह प्लेटें, छलनियां, करवे और दीयों के ढेर

Ankesh Dogra

Updated Fri, 30 Oct 2026 11:24 AM IST Updated Fri, 30 Oct 2026 11:24 AM IST

करवाचौथ के उत्सव के बाद शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का नजारा बदला हुआ दिखाई दिया। मैदान में जगह-जगह इस्तेमाल की गई प्लेटें, छलनियां, करवे और दीयों के ढेर नजर आए। उत्सव के बाद सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर यह दृश्य सवाल खड़े करता है। ... और पढ़ें

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