हिमाचल: मंदिर में चल रही 285 बच्चों की पढ़ाई, दानी ने दी जमीन-पैसा; सरकारी प्रक्रिया में अटका स्कूल भवन
ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र में सरकारी स्कूल के 285 बच्चे पिछले तीन वर्षों से शिव मंदिर परिसर में पढ़ाई कर रहे हैं। पुराना भवन असुरक्षित घोषित होने के बाद गिरा दिया गया था। समाजसेवी महेंद्र शर्मा ने जमीन और करीब 50 लाख रुपये देकर नए भवन का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन काम अब तक 70 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है।
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स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे कक्षाओं में पहुंचते हैं और पढ़ाई भी रोजाना की तरह होती है, लेकिन यहां न तो स्कूल की अपनी इमारत है और न ही नियमित कक्षाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं। यह स्थिति किसी अस्थायी शिविर की नहीं, बल्कि ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बढ़ेड़ा राजपूतां की है। यहां पिछले तीन वर्षों से 285 बच्चों की पढ़ाई शिव मंदिर परिसर में चल रही है।
इस विद्यालय में प्री-प्राइमरी के 83 और प्राथमिक कक्षाओं के 202 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुल 285 विद्यार्थियों की पढ़ाई मंदिर परिसर में संचालित हो रही है। स्कूल का दायरा भी छोटा नहीं है। करीब आठ किलोमीटर के क्षेत्र से अभिभावक अपने बच्चों को वाहनों के माध्यम से यहां पहुंचाते हैं। मंदिर परिसर में पढ़ाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन इतने बच्चों के लिए स्थायी स्कूल भवन की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त कक्षाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
स्कूल की इमारत की समस्या के बीच स्थानीय समाजसेवी महेंद्र शर्मा आगे आए। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन शिक्षा विभाग के नाम करवाई और करीब 50 लाख रुपये की लागत से नए स्कूल भवन का निर्माण अपने स्तर पर शुरू करवाया।
स्कूल की केंद्रीय मुख्य शिक्षिका नीता जसवाल के अनुसार, मंदिर परिसर में पेयजल, शौचालय और भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था के बीच कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार से अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि 285 बच्चों की जिम्मेदारी को देखते हुए स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रधान विक्रम सिंह ने भी बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि महेंद्र शर्मा ने जमीन उपलब्ध करवाने और भवन निर्माण के लिए करीब 50 लाख रुपये खर्च करके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब विभाग को भी निर्माण कार्य पूरा करवाने और स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए तेजी दिखानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करने और प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए अलग शिक्षक तैनात करने की मांग उठाई है।
इस मामले पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ऊना सोम लाल धीमान ने बताया कि जमीन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। भवन निर्माण का काम जारी है। उन्होंने आगामी शैक्षणिक सत्र से नए भवन में कक्षाएं शुरू करवाने का लक्ष्य निर्धारित होने की जानकारी दी है। अब देखना होगा कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो पाता है या नहीं। फिलहाल बढ़ेड़ा राजपूतां स्कूल के 285 विद्यार्थियों के लिए मंदिर परिसर ही पढ़ाई का ठिकाना बना हुआ है। बच्चों और अभिभावकों को इंतजार है कि उन्हें जल्द अपना स्थायी स्कूल भवन मिल सके।