शिमला: नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के एडमिट कार्ड जारी, 28 नवंबर को होगी परीक्षा; बनाए 16 केंद्र

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में दाखिले का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2027 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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