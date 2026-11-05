{"_id":"6aec5d8f836b0a72080efa5b","slug":"video-hrtc-pensioners-protest-postponed-government-accepts-demands-da-medical-bills-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: एचआरटीसी पेंशनरों का आंदोलन फिलहाल स्थगित, सरकार ने मानीं चार प्रमुख मांगें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। सरकार की ओर से मांगों पर आंशिक निर्णय लिए जाने के बाद एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया। पांच नवंबर को पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य संसदीय सचिव से मुलाकात कर मांगों को लेकर सरकार के फैसले की जानकारी ली। समिति के अनुसार, पेंशनरों ने 13 अक्तूबर को निगम प्रबंधन को मांगपत्र सौंपा था। मांगों पर समाधान नहीं होने के बाद तीन नवंबर को निगम मुख्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव करने का निर्णय लिया गया था। मांगों को लेकर दो नवंबर को निगम के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक हुई। इसके बाद तीन नवंबर को मुख्य सचिव और परिवहन एवं प्रधान सचिव के साथ भी चर्चा की गई। पेंशनर संगठनों ने सरकार से चार नवंबर को दोपहर दो बजे तक मांगों पर निर्णय लेने का आग्रह किया था। चार नवंबर को सरकार ने पेंशनरों की मांगों पर आंशिक फैसला लेते हुए आठ फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) में से तीन फीसदी जारी करने का निर्णय लिया। शेष पांच फीसदी डीए कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर के रूप में देने की बात कही गई है। पेंशनरों को भी तीन फीसदी डीए देने का फैसला लिया गया है। पेंशनरों को मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर भी राहत देने का निर्णय लिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने की बात कही गई है। इसके अलावा पेंशनरों की अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों के बाद पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। इससे पेंशनरों को दिवाली से पहले राहत मिलने की उम्मीद है।

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