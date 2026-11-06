हिमाचल: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का दौरा कार्यक्रम बदला, आज चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का संशोधित दौरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को चंबा के करियां स्थित एनएचपीसी हेलीपैड से हेलिकॉप्टर के जरिए चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे करियां स्थित एनएचपीसी हेलीपैड से हेलिकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे और दोपहर 1:15 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां ईंधन भरने के लिए कुछ देर का ठहराव निर्धारित है।

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दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री

संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर के जरिए दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उनका दोपहर 2:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से दोपहर 2:35 बजे रवाना होकर करीब 2:55 बजे हिमाचल सदन, नई दिल्ली पहुंचेंगे। विज्ञापन



हिमाचल सदन में होगा रात्रि ठहराव

जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में रहेगा। कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दौरा निर्धारित है, लेकिन मौसम की परिस्थितियों या अंतिम समय में होने वाले बदलावों के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हेलिकॉप्टर के जरिए दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उनका दोपहर 2:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से दोपहर 2:35 बजे रवाना होकर करीब 2:55 बजे हिमाचल सदन, नई दिल्ली पहुंचेंगे।जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में रहेगा। कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दौरा निर्धारित है, लेकिन मौसम की परिस्थितियों या अंतिम समय में होने वाले बदलावों के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है।

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