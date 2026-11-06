हिमाचल: कांगड़ा के ढलियारा में तीखे मोड़ पर लकड़ी से भरा ट्रक पलटा, पंजाब के चालक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ। गुजरात से इमारती लकड़ी लेकर ट्रक बड़ूहूं (देहरा) की ओर जा रहा था। जब ट्रक ढलियारा के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंचा तो चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद ट्रक सड़क पर पलट गया।हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद चालक को क्षतिग्रस्त ट्रक से बाहर निकाला। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।एएसपी नवदीप सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।