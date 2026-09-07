{"_id":"6a9e7fcbb05447512c093f64","slug":"video-hrtc-employees-stage-a-protest-in-shimla-against-a-conductor-being-asked-for-money-in-chamba-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में कंडक्टर से पैसे मांगने के विरोध में शिमला में HRTC कर्मचारियों का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबा में परिचालक से कथित तौर पर पैसे मांगने के मामले को लेकर सोमवार को राजधानी शिमला के पुराना बस अड्डा में एचआरटीसी के परिचालकों और चालकों ने धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित एसओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन से एसओ पर लगे तमाम आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने की भी मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि चंबा में परिचालक से पैसे मांगने का मामला सामने आने के बाद निगम प्रबंधन को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ भी रोष जताया और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। परिचालकों और चालकों ने कहा कि कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच करवाकर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। कर्मचारियों ने मांग की कि जांच पूरी होने तक मामले को दबाने के बजाय निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। धरने में शामिल कर्मचारियों ने एसओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को प्रमुखता से उठाया। साथ ही कहा कि एसओ पर लगाए गए अन्य आरोपों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सके। कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते पुराना बस अड्डा में कुछ समय तक माहौल गरमाया रहा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर प्रबंधन ने जल्द उचित कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है।

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