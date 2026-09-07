हिमाचल प्रदेश: पढ़ने जा रहा था 20 वर्षीय दीपक, रास्ते में मौत ने रोका कदम; एचआरटीसी बस से भिड़ी बाइक
जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के चलाली में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एचआरटीसी बस और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 20 वर्षीय छात्र दीपक भारद्वाज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने हादसे वाले स्थान पर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने की मांग उठाई है।
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जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत चलाली में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। चालाली के मुख्य सड़क मार्ग पर एचआरटीसी बस और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
मृतक की पहचान दीपक भारद्वाज पुत्र निवासी गांव गुरल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दीपक रोजाना की तरह सोमवार सुबह बाइक पर सवार होकर ढलियारा स्थित अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान चालाली में एक तीखे मोड़ पर उसकी बाइक सामने से आ रही एचआरटीसी बस से टकरा गई।
हादसे की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना मोइन पुलिस चौकी और पंचायत प्रतिनिधियों को दी। सूचना मिलते ही मोइन थाना प्रभारी संजीव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल देहरा गोपीपुर भेज दिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे में शामिल एचआरटीसी बस को कब्जे में लिया गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।
20 वर्षीय युवक की अचानक हुई मौत की खबर से गुरल और चलाली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दीपक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस दुर्घटना संभावित स्थान की सुरक्षा व्यवस्था जल्द सुधारने की मांग की है।