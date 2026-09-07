हिमाचल प्रदेश: पढ़ने जा रहा था 20 वर्षीय दीपक, रास्ते में मौत ने रोका कदम; एचआरटीसी बस से भिड़ी बाइक

ग्राम पंचायत चलाली के प्रधान अश्वनी कुमार और उपप्रधान दीपक राजपूत भी हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उपप्रधान दीपक राजपूत ने बताया कि दीपक रोजाना की तरह अपने शिक्षण संस्थान के लिए निकला था। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ है, वहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से हादसे वाले स्थान पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संबंधी साइन बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे में शामिल एचआरटीसी बस को कब्जे में लिया गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।20 वर्षीय युवक की अचानक हुई मौत की खबर से गुरल और चलाली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दीपक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस दुर्घटना संभावित स्थान की सुरक्षा व्यवस्था जल्द सुधारने की मांग की है।