हिमाचल: डीपीएस डगशाई में रैगिंग का मामला, नौवीं के छात्र के साथ मारपीट के आरोप; पांच सीनियर पर केस दर्ज

डीपीएस डगशाई में नौवीं कक्षा के एक छात्र से कथित रैगिंग और मारपीट के मामले में पांच वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला कुछ छात्रों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में वरिष्ठ छात्रों पर जूनियर विद्यार्थियों को लंबे समय से परेशान करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत के अनुसार पांच सितंबर को सीनियर छात्रों ने नौवीं कक्षा के छात्र को उसके हॉस्टल के कमरे से कथित तौर पर जबरन बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद छात्र और अन्य जूनियर विद्यार्थियों में डर का माहौल होने की बात शिकायत में कही गई है।

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शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी छात्र पिछले करीब चार महीने से जूनियर छात्रों को रैगिंग, धमकाने, शारीरिक हमला और गाली-गलौज कर रहे थे। शिकायत में कुछ वरिष्ठ छात्रों पर हथियार रखने के भी आरोप लगाए गए हैं। इसके चलते पीड़ित छात्रों में भय और मानसिक तनाव की स्थिति होने की बात कही गई है।

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मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पांच वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी डगशाई के प्रभारी एसआई राजेश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं।

पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। साथ ही शिकायत में सामने आए अन्य आरोपों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। मामले में पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।