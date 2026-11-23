{"_id":"6b03dca4aa533318210d2cca","slug":"video-himachal-weather-dry-cold-in-high-altitude-shimla-bright-sunshine-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में मौसम शुष्क, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड; शिमला में खिली कड़क धूप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल साफ बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश न होने से मौसम शुष्क है, वहीं पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। दूसरी ओर, राजधानी शिमला में आज कड़क धूप खिली हुई है, जिससे दिन के समय मौसम सुहावना बना हुआ है। प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ताबो और कुकुमसेरी जैसे इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। सुबह और शाम के समय ठंड काफी बढ़ गई है, जबकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी दिनों में प्रदेश में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। फिलहाल बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई सक्रिय संभावना नहीं जताई गई है। नवंबर महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में शुष्कता बनी हुई है। किसान और बागवान भी आगामी बारिश तथा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों की बारिश और बर्फबारी का फसलों तथा बागवानी के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिलहाल प्रदेश में दिन के समय धूप और रात में बढ़ती ठंड का दौर जारी है। मौसम साफ रहने के कारण आने वाले दिनों में भी तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

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