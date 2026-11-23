सीजेआई ने युवाओं को सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कमतर आंकने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दूसरी चोटी ऊंची होने से कोई पहाड़ छोटा नहीं हो जाता। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है और उसकी सफलता की यात्रा भी अलग होती है। युवाओं को अपनी प्रतिभा, मेहनत और क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि अक्तूबर 2018 में वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनकर आए थे। हिमाचल के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता आज भी कायम है।दीक्षांत समारोह में छात्राओं की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए सीजेआई ने कहा कि बेटियां देश की शक्ति और गौरव हैं। समान अवसर मिलने पर वे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं की सफलता को बदलते समाज और उभरते भारत की तस्वीर बताया। प्रतिभा और मेहनत के दम पर बेटियां लगातार नए मुकाम हासिल कर रही हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है।हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रविवार को 702 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। समारोह में 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें 23 छात्राएं शामिल हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों को समारोह में सम्मानित किया गया।