मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा के एक चरण का समापन नहीं, बल्कि जीवनभर सीखने और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की नई शुरुआत है। विद्यार्थियों को मिलने वाली उपाधियां उनकी मेहनत और उपलब्धियों का प्रमाण हैं। अब उन्हें अपने ज्ञान और कौशल से समाज के विकास में योगदान देना होगा। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि सोचने, समझने, शोध करने, नवाचार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। प्रदेश में शिक्षा में तकनीकी बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। सरकार युवाओं को नवाचार-शोध से जोड़ेगी।

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रविवार को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डाटा साइंस के दौर में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के अनुरूप ढालना जरूरी है। सरकार युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि शोध, नवाचार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाला बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया गया है।प्रदेश के 153 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू हो चुका है, जबकि अगले शैक्षणिक सत्र में 100 नए स्कूलों में इसे शुरू किया जाएगा। इन स्कूलों के लिए अलग शिक्षक कैडर भी तैयार किया गया है। प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे। हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जा रहा है। शिक्षा विभाग में करीब 10 हजार पद भरे जा चुके हैं और तीन हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों के प्रवेश फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहचान जाति से नहीं, बल्कि प्रतिभा और योग्यता से होनी चाहिए। हालांकि, पात्र परिवारों को मिलने वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश में एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में 87 हजार से अधिक विद्यार्थियों को करीब 92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।