हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट और संजौली हेलीपोर्ट से नए रूट शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत शिमला से हमीरपुर, चंबा और पालमपुर के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

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इसके अलावा दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला के बीच विमान सेवाओं के विस्तार को लेकर भी पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सेवाओं के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधित उड़ान योजना के तहत इन रूटों पर हवाई सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के उन क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ना है, जहां सड़क मार्ग से पहुंचने में अधिक समय लगता है।हमीरपुर, चंबा और पालमपुर के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को आपात परिस्थितियों, जरूरी कामकाज और यात्रा के दौरान सुविधा मिल सकती है। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला के बीच विमान सेवाओं के विस्तार से पर्यटकों को यात्रा के अधिक विकल्प मिलेंगे और सड़क मार्ग पर निर्भरता कम हो सकती है। फिलहाल इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद सेवाओं के संचालन की आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।