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शिमला: चौड़ा मैदान में ग्राम रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
चौड़ा मैदान में ग्राम रोजगार सेवकों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई।
ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते (डीए), वेतन समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने सरकार से डीए और वेतन संबंधी मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की। इसके साथ ही अन्य लंबित मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई।
ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने और कर्मचारियों को राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे।
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