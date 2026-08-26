हिमाचल प्रदेश: बिलासपुर में कार से 4.523 किलो चरस बरामद, नेपाल के दंपती समेत तीन गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 4.523 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नेपाल निवासी दंपती भी शामिल है।

पुलिस के अनुसार एसडीटी की टीम ने बलोह-मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें सवार तीन लोगों के कब्जे से कुल 4.523 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

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पुलिस ने आरोपियों की पहचान विश्वास उर्फ विशाल थापा (32) निवासी लुंबिनी, नेपाल, उसकी पत्नी और घनश्याम (25) निवासी गुराण, तहसील बालीचौकी, जिला मंडी के रूप में की है। पुलिस ने बरामद चरस को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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मामले में पुलिस थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान चरस की सप्लाई से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।