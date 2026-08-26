{"_id":"6a8e81a4e34416f56506d603","slug":"video-shimla-rohru-pabbar-river-two-minor-student-drowning-accident-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहड़ू: हिमाचल में पब्बर नदी में डूबे दो किशोर, नहाते समय गहरे पानी में गए, सर्च ऑपरेशन जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहड़ू: हिमाचल में पब्बर नदी में डूबे दो किशोर, नहाते समय गहरे पानी में गए, सर्च ऑपरेशन जारी

शिमला ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 11:33 AM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 11:33 AM IST







Link Copied



शिमला जिले के रोहड़ू में पब्बर नदी में नहाते समय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज रोहड़ू में पढ़ने वाले दो 16 वर्षीय किशोर डूब गए। हादसे की सूचना मंगलवार रात को मिली। शिवेन रोशन निवासी करासा और सक्षम निवासी बनोटी की तलाश में पुलिस-प्रशासन ने अभियान शुरू किया। नदी में दोनों का पता लगाने के लिए शिमला से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन