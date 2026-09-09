{"_id":"6aa12e57aef43981410670c2","slug":"video-gaiety-theatre-shimla-rajbhasha-pakhwada-hindi-competition-school-students-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: गेयटी थिएटर में गूंजी हिंदी की आवाज, स्कूली विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजभाषा पखवाड़े के तहत बुधवार को ऐतिहासिक गेयटी थिएटर हिंदी भाषा और साहित्य के रंग में रंगा नजर आया। भाषा एवं संस्कृति विभाग, जिला शिमला की ओर से स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी समझ और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रति गौरव और जागरूकता की भावना विकसित करना रहा। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने न केवल अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई, बल्कि हिंदी के प्रति अपने विचारों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। प्रतिभागियों ने हिंदी की उपयोगिता, व्यापकता और वर्तमान समय में इसकी भूमिका को लेकर अपने तर्क प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रभावशाली प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व और उपयोगिता को विषय बनाकर अपनी लेखन प्रतिभा दिखाई। विद्यार्थियों ने हिंदी को भारतीय संस्कृति, साहित्य और जनसंचार से जोड़ते हुए इसके महत्व को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हिंदी साहित्य और व्याकरण पर आधारित रही। इसमें विद्यार्थियों से हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों, कृतियों, भाषा और व्याकरण से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ सवालों के जवाब दिए और अपनी विषय संबंधी जानकारी का प्रदर्शन किया। विभाग की ओर से आयोजित इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति अपनी रुचि और प्रतिभा को मंच देने का अवसर मिला। गेयटी थिएटर में आयोजित कार्यक्रम ने राजभाषा पखवाड़े के उद्देश्य को सार्थक करते हुए विद्यार्थियों को हिंदी भाषा से जुड़ने और इसके महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया।

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