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शिमला: नेपाल त्रासदी में ऊना के सुखविंदर रत्न के प्रभावित होने की खबर से सीएम सुक्खू चिंतित, परिवार को दिया भरोसा

शिमला ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 12:23 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 12:23 PM IST







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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेपाल की भयावह त्रासदी में ऊना जिले के निवासी सुखविंदर रत्न के भी चपेट में आने की खबर पर चिंता जताई है। उन्होंने सुखविंदर के चचेरे भाई शुभम से फोन पर बातचीत कर परिवार का हाल जाना और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। ... और पढ़ें

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