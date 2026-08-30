फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   kangra 16 year old student abhilash death lambagaon

हिमाचल प्रदेश: लापता हुआ 16 वर्षीय छात्र अभिलाष, बदहवास हालत में मिला और फिर चली गई जान; उठे कई सवाल

Sun, 30 Aug 2026 05:32 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 30 Aug 2026 05:32 PM IST
सार

कांगड़ा के लंबागांव में 16 वर्षीय छात्र अभिलाष की टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह 27 अगस्त को ट्यूशन के लिए घर से निकला था, लेकिन लापता हो गया। अगले दिन घर से कुछ दूरी पर बदहवास हालत में मिला। अभिलाष ने पुलिस को बताया था कि दो अज्ञात लोग उसे ट्राले में ले गए और कुछ पिलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
kangra 16 year old student abhilash death lambagaon
अभिलाष (फाइल फोटो)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोल वनेहड़ पंचायत के 16 वर्षीय छात्र अभिलाष पुत्र संजय चौधरी की रविवार सुबह टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। छात्र 27 अगस्त की शाम घर से ट्यूशन के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन वह घर से कुछ दूरी पर बदहवास हालत में मिला था। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

विज्ञापन


परिजनों के अनुसार अभिलाष जमा दो कक्षा में पढ़ता था। 27 अगस्त को शाम करीब चार बजे वह सोल वनेहड़ स्थित घर से अपर लंबागांव में ट्यूशन के लिए निकला था। वह ट्यूशन सेंटर नहीं पहुंचा और देर शाम तक घर भी नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद परिजनों ने लंबागांव थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
विज्ञापन


28 अगस्त को अपर लंबागांव के एक युवक ने अभिलाष को पलाहनिया मोड़ के पास सड़क किनारे देखा। यह स्थान उसके घर से करीब 200 से 250 मीटर दूर बताया जा रहा है। युवक ने सोशल मीडिया पर उसकी गुमशुदगी की सूचना देखी थी। पहचान होने के बाद उसने पड़ोसी को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


मौके पर पहुंचे परिजनों ने अभिलाष को बेहद खराब हालत में पाया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और वह ठीक से चल या बोल नहीं पा रहा था। परिजन उसे जयसिंहपुर अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया।

पुलिस को दिए बयान में बताई दो अज्ञात लोगों की बात
उपचार के दौरान अभिलाष ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि दो अज्ञात लोग उसे एक ट्राले में ले गए थे। छात्र के अनुसार दोनों लोगों ने उसे कुछ पिलाया और बाद में छोड़ दिया। उसने पुलिस के सामने दोनों व्यक्तियों की पहचान नहीं होने की बात कही थी। परिजनों के अनुसार उपचार के दौरान अभिलाष के लीवर और दोनों किडनियों पर गंभीर असर पड़ा। रविवार सुबह उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का कारण
छात्र की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या रहा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उसने क्या पदार्थ लिया था और उसके शरीर पर इसका क्या असर हुआ, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आने की उम्मीद है। पुलिस फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

डीएसपी बैजनाथ संदीप शर्मा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अलग-अलग पहलुओं से जांच के लिए टीमें गठित की जाएंगी। छात्र के साथ क्या हुआ और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed