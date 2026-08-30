हिमाचल प्रदेश : नेरवा के पास ऑल्टो कार खाई में गिरी, महिला की मौत; चार घायल, हडेऊ नाला के पास हुआ हादसा

हादसे में मृत महिला की पहचान नीतू पत्नी नरेश कुमार, निवासी गांव हिराह, तहसील नेरवा, जिला शिमला के रूप में हुई है। घायलों में रितिक पुत्र हरी राम, नरेश पुत्र मस्त राम और कामरा पुत्री नरेश कुमार शामिल हैं। ये सभी गांव हिराह, डाकघर धनत, तहसील नेरवा के निवासी हैं। हादसे में श्वेता देवी निवासी गांव व डाकघर मनेवटी, तहसील नेरवा भी घायल हुई हैं। प्रारंभिक उपचार के बाद कुछ घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। अन्य घायलों का उपचार नेरवा अस्पताल में चल रहा है।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चौपाल के एसडीएम हेमचंद वर्मा ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने तहसीलदार नेरवा को प्रभावित परिवारों को तत्काल फौरी राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से घायलों को पांच-पांच हजार रुपये और मृतका के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।