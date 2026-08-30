हिमाचल प्रदेश: आईजीएमसी शिमला में स्वाइन फ्लू ने ली 64 वर्षीय व्यक्ति की जान, 13 अगस्त को हुआ था भर्ती

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 64 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक बिलासपुर जिले का रहने वाला था। उसे 13 अगस्त 2026 को उपचार के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था।

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अस्पताल में उपचार के दौरान 29 अगस्त को मरीज की स्वाइन फ्लू की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी रहा, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका। उपचार के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से आवश्यक सावधानियां बरती गईं। मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।