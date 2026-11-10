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शिमला: राधा कृष्ण मंदिर में सजा अन्नकूट का भव्य दरबार, भगवान को लगाया छप्पन भोग
गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया। सनातन धर्म सभा की ओर से मंगलवार को आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं।
कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे पूजा-अर्चना और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना के साथ हुआ। इस अवसर पर मंदिर में अन्नकूट का विशेष दरबार सजाया गया। भगवान श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों, मिठाइयों, सब्जियों और अन्न से तैयार व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया।
गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद लिया।
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