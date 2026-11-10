हिमाचल: चंबा के पांगी के चार और जंगलों में दिखे दुर्लभ सेक्रेड लंगूर, घाटी में 100 के करीब पहुंची आबादी

वन विभाग के कर्मचारियों ने नियमित गश्त के दौरान संबंधित बीटों में इन लंगूरों की तस्वीरें कैमरों में कैद की हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पांगी घाटी में इनकी आबादी अब करीब 100 तक पहुंच गई है। यह क्षेत्र में इस दुर्लभ वन्यजीव के संरक्षण के लिहाज से उत्साहजनक संकेत माना जा रहा है।सेक्रेड लंगूर को स्थानीय स्तर पर पवित्र माना जाता है। वन विभाग के साथ स्थानीय लोग भी इनके संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और लोगों की जागरूकता से इनकी मौजूदगी वाले क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस दुर्लभ वन्यजीव की बढ़ती मौजूदगी भविष्य में पांगी घाटी में वन्यजीव पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ा सकती है। हालांकि, इसके लिए इनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और पर्यटन गतिविधियों का संतुलित प्रबंधन जरूरी होगा।

जनजातीय क्षेत्र पांगी के जंगल दुर्लभ और विलुप्तप्राय सेक्रेड लंगूरों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में उभर रहे हैं। घाटी में इनकी मौजूदगी लगातार नए क्षेत्रों में दर्ज हो रही है। अप्रैल में किलाड़ के समीप पांच से सात सेक्रेड लंगूर दिखाई दिए थे। अब धरवास, प्रेग्रां, पुंटो और पुर्थी के जंगलों में भी इनके झुंड देखे गए हैं।

विलुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है यह प्रजाति

अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने सेक्रेड लंगूर को विलुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। यह पेड़ों पर रहने वाला और दिन के समय सक्रिय रहने वाला वन्यजीव है। यह समुद्र तल से करीब 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित समशीतोष्ण और अल्पाइन वनों में पाया जाता है।



ट्रैप कैमरों से होगी निगरानी, चलेगा सर्वेक्षण

सेक्रेड लंगूरों की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग पांगी के जंगलों में ट्रैप कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके माध्यम से इनके आवागमन और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इनकी वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। चंबा के मुख्य वन अरण्यपाल राकेश कुमार ने बताया कि पांगी के जंगलों में दुर्लभ सेक्रेड लंगूरों की संख्या बढ़ रही है। इनकी सटीक गणना और निगरानी के लिए विशेष सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है।